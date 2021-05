Al via l’attestazione di qualificazione dei servizi professionali dei Cfo

Il 15 aprile scorso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha inserito Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) nell’elenco delle Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci.

Ai sensi della Legge 4/2013, ANDAF diviene pertanto pienamente rappresentativa dei propri Soci, e potrà rilasciare il prescritto attestato di qualificazione. Questo aspetto è senza dubbio un elemento di forte caratterizzazione per ANDAF e comporta ovviamente una maggiore assunzione di responsabilità verso i Soci e verso il mercato in generale. In questo modo l’Associazione adempie a una funzione di trasparenza prevista dalla stessa Legge 4 dato che consente di fornire al cliente dei servizi professionali, sia esso consumatore o impresa, uno strumento per orientare la propria scelta.

Parallelamente ANDAF ha completato un secondo importante progetto volto a definire il profilo professionale di questo manager apicale, realizzato dall’Associazione a fianco a UNI – Ente Italiano di Normazione, pubblicato il 29 aprile scorso (scaricabile al link http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-104-2021 previa registrazione al sito UNI) e che rientra fra i “prodotti della normazione europea”, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012.

Questo progetto consentirà, non solo ai soci ANDAF, di ottenere una specifica certificazione ai sensi della Prassi di Riferimento ANDAF/UNI. Salvo alcune limitate deroghe per coloro che hanno maturato una particolare esperienza nel ruolo, è previsto un esame specifico, scritto e orale, attraverso il quale sarà possibile valutare la conformità ai requisiti di conoscenza, abilità e responsabilità-autonomia definito per i profili professionali dei manager responsabili delle aree amministrazione, finanza e controllo.