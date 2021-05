Tv: arriva 'Minari' su Sky Cinema Due di Lee Isaac Chung

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Dopo il grande successo di pubblico e critica anche nelle sale italiane da poco riaperte, arriva in prima visione su Sky Cinema Due dal 5 maggio alle 21.15, in streaming su Now e disponibile on demand 'Minari' di Lee Isaac Chung, vincitore dell’Oscar per la miglior Attrice Non Protagonista a Yuh-Jung Youn, prima coreana ad ottenere la tanto ambita statuetta.

Tra i successi del film, il Golden Globe come Miglior Film Straniero, il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival e sei nomination agli Oscar tra cui quella come Miglior Film, Miglior Regista a Lee Isaac Chung, Miglior Attore Protagonista a Steven Yeun - primo interprete americano di origine asiatica nella storia a ricevere questa nomination -, Migliore Sceneggiatura Originale a Lee Isaac Chung e Migliore Colonna Sonora Originale a Emile Mosseri.

'Minari' (dal nome di una pianta acquatica coreana simile al crescione europeo) è ambientato negli Stati Uniti degli anni 80 e si ispira alle vicende personali del regista. Tutto ha inizio quando Jacob (Steven Yeun, The Walking Dead, Burning - L’amore brucia), immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore. Sebbene Jacob veda l’Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell’isolata regione dell’Ozark.