Turismo: Draghi, 'green pass in Ue da metà giugno, in Italia da seconda metà maggio' (2)

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Grazie al pass, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all'altro senza quarantena - ricorda il presidente del Consiglio - a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone: queste son le condizioni che normalmente si richiedono nel green pass. In attesa del green pass europeo, che ci auguriamo arrivi il più presto possibile, il governo italiano ha introdotto un green pass nazionale che permetterà alle persone di muoversi tra le regioni. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano", chiarisce ancora Draghi.