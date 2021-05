Tennis: Internazionali Bnl, wild card a Musetti, Travaglia e Caruso e uno tra Mager e Cecchinato

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Per le wild card agli Internazionali Bnl di tennis andremo secondo classifica ed età. Sinner, Fognini, Sonego e Berrettini andranno direttamente nel tabellone, mentre le wild card le assegneremo a Musetti, Travaglia, Caruso e uno tra Mager e Cecchinato, siamo in attesa del torneo di Madrid". Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi alla presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia. "Per il femminile le wild andranno a Camila Giorgi, Trevisas e alla Cocciaretto, mentre nelle qualificazioni ci saranno Paolini ed Errani", ha aggiunto Binaghi.