Roma: duro colpo a mercato droga, in 2 settimane 3 blitz carabinieri** (2)

(Adnkronos) - A distanza di tre giorni scatta un altro blitz: questa volta vengono azzerati i vertici dello spaccio di Tor Bella Monaca. Viene disarticolata un'organizzazione che faceva capo a tre fratelli e che gestiva l’attività della piazza di via dell’Archeologia. Sono 51 le misure cautelari eseguite. I carabinieri mettono fine così a un business da 20.000 euro al giorno per un totale di 600.000 euro al mese. Alla maxi operazione partecipano oltre trecento militari, unità cinofile, ed elicotteri del Nucleo Carabinieri di Pratica di Mare per monitorare l'operazione dall'alto. Nell'indagine viene contestata l’aggravante del metodo mafioso, in relazione ad alcuni delitti contestati ai vertici che mette in luce la pericolosità dell'organizzazione, munita peraltro di una larga disponibilità di armi da fuoco.

Infine questa mattina l'ultimo blitz: colpito ancora una volta il quartiere di Tor Bella Monaca e in particolare lo spaccio in via Camassei che fruttava guadagni per oltre 220mila euro a settimana. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda 35 persone, undici finiscono in carcere, dieci ai domiciliari e 14 vengono sottoposti all’obbligo di dimora.