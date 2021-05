Pensioni: Carfagna, 'apprezzo idea quota mamma, ora discuterne sul serio'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "La maternità è (anche) un lavoro da riconoscere: apprezzo l’idea dei sindacati di dare alle donne un anno di sconto sull’età pensionabile per ogni figlio. E’ la proposta di legge su ‘Quota mamma’ che presentai nel 2020, è arrivato il momento di discuterne sul serio". Ad affermarlo su twitter è Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, commentando la proposta del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che oggi ha sottolineato la necessità almeno un ulteriore intervento dedicato alle donne con figli: il riconoscimento di 12 mesi per figlio per anticipare l’età della pensione oppure a scelta della lavoratrice incrementare il coefficiente di calcolo della pensione.