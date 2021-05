Omofobia: Ronzulli (Fi), 'presentato ddl contro aggressioni e discriminazioni'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di discutere ancora per mesi un testo divisivo o di rischiare che da un principio giusto nasca una norma sbagliata, ho presentato un disegno di legge che estende le circostanze aggravanti previste dal codice penale a tutti gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità". Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.

"Discriminazioni e violenza di qualsiasi tipo ed esercitate nei confronti di chiunque sono fenomeni intollerabili che assumono un carattere tanto più grave se collegati tra loro, cioè quando una specifica caratteristica di un individuo scatena l’aggressività altrui. Su questo siamo ovviamente tutti d’accordo e, quindi, credo superando alcuni inutili steccati ideologici questa proposta possa essere velocemente approvata, senza il rischio di incorrere in una assurda distinzione tra discriminazioni di serie a e serie b”.