Milano: era ricercato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, arrestato

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Queste le accuse per un 41enne che ieri è stato arrestato a Milano.

Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato l'uomo per via del suo atteggiamento sospetto. Così hanno effettuato un controllo, scoprendo che era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso nel mese di aprile 2021 dalla procura di Taranto, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi tra l'anno 2011 e 2012.

L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore.