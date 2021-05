Infortuni: Cuppi (Pd), 'garantire sicurezza aggiornando la normativa'

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Aveva 23 anni Luana. E non si può morire così giovane sul lavoro. Anzi, non si deve mai morire sul lavoro. Morire a 23 anni, con un bambino appena nato, non è solo tragico, è devastante". Lo dice la presidente del Pd Valentina Cuppi.

"La morte di questa ragazza, di questa lavoratrice, apre una voragine in tutte e tutti noi. Non basta esprimere vicinanza ai familiari, dobbiamo batterci per far sì che quanto accaduto non succeda mai più, che davvero smetta di accadere, dobbiamo batterci affinché si torni a parlare di sicurezza sul lavoro, ad agire concretamente per garantirla, aggiornando la normativa in merito -aggiunge a Cuppi-. Lo si deve alle lavoratrici e ai lavoratori del Paese. Alla famiglia di Luana, le più sentite condoglianze".