Grimaldi Lines: 15% di sconto e cancellazione gratuita entro il 30 giugno

L’estate tanto attesa è finalmente alle porte! E’ tempo di pensare ai grandi spazi aperti e incontaminati, alle lunghe spiagge bianche, ai bagni rigeneranti nelle acque cristalline. Dopo un inverno lungo e impegnativo, è il momento di soddisfare il desiderio d’estate che è in ognuno di noi e prenotare un viaggio con Grimaldi Lines.

La nuova promozione speciale lanciata dalla Compagnia prevede una riduzione del 15% (diritti fissi esclusi) sulle destinazioni italiane, che sono le più richieste dal mercato per l’estate 2021. A prezzi vantaggiosi si può acquistare un posto sui traghetti per la Sardegna e per la Sicilia e, partendo al contrario dalle maggiori isole, si possono raggiungere la verde Toscana e le splendide coste della Campania, nonché il Lazio, ricco di storia. La stessa offerta è in vigore sui collegamenti marittimi internazionali per/da Spagna e Grecia.

La promozione è valida per tutte le prenotazioni dall’ 1 al 31 maggio, con partenza dal 15 giugno al 15 settembre 2021. E’ applicabile alla quota di passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione a bordo e per il veicolo o gli animali domestici al seguito. È cumulabile con le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.

Ma non finiscono qui le sorprese di Grimaldi Lines per un’estate speciale. Chi usufruirà di questa promozione, potrà cancellare la prenotazione senza penali aggiuntive fino al 30 giugno. E’ prevista inoltre la possibilità, entro la stessa data, di modificare la partenza (data, ora, tratta) senza spese di variazione, ma solo corrispondendo l’eventuale adeguamento tariffario.

La Sardegna resta il cuore della programmazione 2021, la destinazione di punta a cui la Compagnia ha dedicato importanti novità. Torna in anticipo il 4 giugno la tratta Civitavecchia Olbia e viceversa, dedicata all’utenza del centro e sud Italia, per la quale il porto laziale è da sempre un comodo punto di riferimento. Inoltre, sulla linea Livorno Olbia e viceversa, da qualche mese si alternano le navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, che incrementano notevolmente la capacità di trasporto della Compagnia, offrendo nel contempo agli ospiti un alto livello di accoglienza con diverse tipologie di cabine (alcune junior suite ospitano fino a 5 passeggeri e sono ideali per le famiglie) e servizi quali ristorante a’ la carte e self-service, piscina esterna con ampio solarium, centro benessere e area gioco per bambini, caffetterie, negozi e discoteca.

Lo scorso autunno, infine, sono state inaugurate le due nuove linee che collegano i porti di Salerno e Palermo a quello di Cagliari; l’offerta per l’isola è completata dalla storica tratta Civitavecchia-Porto Torres, servita tutto l’anno dalle Ammiraglie a zero emissioni in porto, Cruise Roma e Cruise Barcelona.