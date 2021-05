Governo: Letta a Draghi, 'bene Pnnr, ora al via seconda fase con giovani al centro'**

Roma, 4 mag (Adnkronos) - Il Partito democratico ha espresso "soddisfazione per i tempi e i contenuti del Pnnr inviato a Bruxelles". Lo ha detto Enrico Letta, spiegano fonti del Nazareno, a Mario Draghi nell'incontro di oggi. I temi trattati nell'incontro, oltre a Recovery, sono stati quelli legati alla "fase due e alla ricostruzione del Paese".

A proposito della "fase due", sottolineano le stesse fonti, Letta ha indicato al premier le priorità del Pd: il lavoro, richiamando a questo proposito le proposte dem su decontribuzione e defiscalizzazione delle nuove attività; il turismo, per il quale il Pd presenterà il Piano vacanze italiane 2021; i giovani, che "devono essere al centro della ricostruzione del Paese", sottolinea ancora il Nazareno. Per loro, il Pd indica tre priorità: casa, lavoro e sostegno psicologico per i danni da Covid.