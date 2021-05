Gdpr nelle strutture ricettive tra responsabilità e qualità

Tra centinaia di turisti e ospiti che ininterrottamente si avvicendano ed i classici problemi relativi alla prenotazione, alla gestione ed assistenza degli ospiti da parte del servizio di portineria e ricevimento, alla gestione delle attività di back-end, alla gestione delle attività commerciali e così via discorrendo, ogni singola struttura alberghiera si trova giornalmente a dover acquisire un ingente mole di dati personali che, se non trattati correttamente, possono rivelarsi “potenzialmente pericolosi” sotto il profilo della disciplina Privacy. Il gestore della struttura ricettiva (Data Controller) è colui che gestisce i dati personali dei clienti ospiti: è sua responsabilità garantirne la riservatezza ed agire nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016. Per il principio di responsabilizzazione (accountability), egli deve essere in grado di dimostrare di fronte ad un controllo di aver adottato tutte le misure di sicurezza proporzionali alla tipologia di attività ricettiva svolta. Con l’aiuto di 679 GDPR TASK FORCE specializzata nel mondo delle strutture ricettive cerchiamo di capire meglio le responsabilità del gestore e gli adempimenti da svolgere per evitare problemi e sanzioni. L’applicazione del GDPR porta con sé l’obbligo di rivedere i propri processi, investire in innovazione tecnologica e in formazione e analizzare i dati di cui si dispone sui propri clienti e, per estensione, a ragionare sulla quantità dei dati raccolti e soprattutto sulla loro qualità. Nel contesto della Data Economy la qualità delle informazioni che si possiedono diventa cruciale per il business, così come l’attenzione da parte dei media e dei consumatori verso le tematiche della sicurezza dei dati e della privacy si fa sempre più pressante. Da questo punto di vista non può essere ignorato o sottovalutato il vantaggio competitivo che un’hotel può ricavare dal data management, che è possibile solo con un sistema di gestione e controllo dei dati che comporta tutte le misure viste finora, a partire dall’avere il consenso esplicito alla profilazione e allo svolgimento di attività di marketing, al permesso di tracciare i dati nei propri sistemi informativi e così via. È facile prevedere che i clienti daranno maggior fiducia ad un hotel che pone molta attenzione alla privacy e alla tutela dei dati personali, a tutto vantaggio dell’immagine della struttura e, infine, dei ricavi. In definitiva, l’hotellerie può approfittare di questo cambiamento culturale per occuparsi dei clienti in maniera ancora più importante e a tutto tondo, soddisfacendo le loro aspettative con i servizi offerti e facendoli sentire ancora di più al sicuro. E, si sa, per il piacere di sentirsi al sicuro siamo tutti disposti a spendere…

SEISETTENOVE GDPR TASK FORCE mette a disposizione un VADEMECUM scaricabile gratuitamente dal sito www.seisettenove.com che ogni albergatore dovrebbe sempre tenere a portata di mano.