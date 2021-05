Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Salvini la sa lunga e ha sempre una parola per tutti. Tranne per censurare esponenti importanti della Lega (un vice ministro, una parlamentare europea) in piazza Duomo assembrati con i tifosi interisti. #perfavore". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle, pubblicando le foto sui social di Alessandro Morelli e Silvia Sardone in piazza.