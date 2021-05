Csm: pg Milano chiede relazione a procuratore Greco su vicenda Amara

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni ha chiesto una relazione al procuratore capo Francesco Greco sulla vicenda Amara. In particolare, da quanto si apprende, il pg ha deciso di acquisire delle informazioni sulla vicenda, dato il suo "potere di vigilanza" sull’attività dei procuratori su aspetti di particolare delicatezza. "Non ci sono tempi per la consegna della relazione", fa sapere all’Adnkronos il pg Nanni.