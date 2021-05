Covid: Mattarella, 'Esercito ha confermato di essere risorsa preziosa Paese' (2)

(Adnkronos) - "Un pensiero particolare ai medici, agli infermieri e a tutti gli appartenenti all'Esercito che sono stati colpiti in prima persona dal virus e alle loro famiglie. Naturalmente -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- questa emergenza non ha distratto nè attenuato gli impegni ordinari di grande rilievo, cui l'Esercito fa fronte costantemente in Italia e all'estero", ricoprendo "un ruolo da protagonista al servizio della comunità internazionale, tenendo alto il prestigio del nostro Paese".i

"La storia dell'Esercito è strettamente legata a quella del nostro Paese, i vostri predecessori sono stati protagonisti di tanti momenti importanti di questo lungo percorso dell'Italia. E la partecipazione dell'Esercito nei momenti più significativi del nostro Paese ha condotto i nostri concittadini" a usare il "termine ammirativo soldato, per definire il personale dell'Esercito, per sottolineare il collegamento stretto e l'affetto e la fiducia da parte del nostro Paese".