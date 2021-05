Calcio: Vidal celebra i suoi scudetti e Piqué lo gela, 'giochi contro gli zoppi...'

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal celebra sui social gli scudetti vinti in carriera: ben 12, tre con il Colo-Colo, quattro con la Juventus, tre con il Bayern Monaco, uno con il Barcellona e l'ultimo, quello appena conquistato in nerazzurro. A freddare gli entusiasmi del cileno ci pensa il suo ex compagno al Barcellona Gerard Piqué. "Se giochi contro gli zoppi... e la Champions quando la vinci?". Pronta la controreplica di Vidal, "la prossima sarà mia".