Calcio: Moggi, 'Mourinho non è più quello di prima ma può far bene alla Roma'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Ormai Fonseca aveva terminato il suo ciclo, la Roma è andata alla ricerca di un allenatore che potesse dare immagine alla squadra. Mourinho non è più quello di prima ma può dare qualcosa". E' il commento di Luciano Moggi all'Adnkronos dopo l'annuncio del club capitolino che ha scelto il portoghese quale nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione.

E sulla tempistica dell'ufficialità arrivata a 4 giornate dal termine del campionato, Moggi aggiunge. "Penso che sia stata una scelta ponderata fatta in anticipo per poi sentire Mourinho sugli acquisti da fare. Caratterialmente poi è uno che si fa rispettare, penso sia la persona giusta per l'ambiente romano".

Infine, sull'annuncio del ritorno in Italia due giorni dopo lo scudetto conquistato dall'Inter. "Il professionismo è fatto anche di queste cose, l'Inter è un ricordo piacevole ma riguarda il passato".