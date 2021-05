Calcio: Branca, 'scudetto Inter meritato, è stata squadra più continua'**

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Quando si vince ci sono sempre dei meriti, con tutte le difficoltà che hanno vissuto tutte le squadre per via della pandemia, poi ognuno ha affrontato mille problemi soprattutto di infortuni. L'Inter è partita piano, non ha fatto bene in Europa, ma ha dimostrato di essere stata la più continua in campionato per cui ha vinto meritatamente". Lo ha detto Marco Branca, ex ds dell'Inter all'Adnkronos, sullo scudetto dei nerazzurri dopo 11 anni.