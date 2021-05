Arte: a Berlino mostra sulla biblioteca di Leonardo da Vinci

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Lunedì 10 maggio sarà inaugurata a Berlino la mostra "Leonardo da Vinci's Intellectual Cosmos", una versione rielaborata e arricchita di "Leonardo e i suoi libri: la biblioteca del Genio Universale", l'esposizione ideata dal Museo Galileo di Firenze e curata da Carlo Vecce, allestita in precedenza a Firenze (Museo Galileo, 6 giugno - 22 settembre 2019) e a Roma (Accademia dei Lincei, 4 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020).

L'esposizione sarà aperta al pubblico dall'11 maggio fino al 28 giugno 2021 presso la Staatsbibliothek, con le modalità previste dalle norme di sicurezza anti-Covid. Accanto a preziosi libri provenienti dalle biblioteche berlinesi, saranno in mostra diversi exhibits, tra cui antiche macchine da stampa, che consentiranno ai visitatori di ‘gettare uno sguardo’ sul laboratorio di Leonardo. Il 10 maggio, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà una inaugurazione online, accessibile su YouTube.

Leonardo non era, come di solito si ritiene, un "omo sanza lettere". Appassionato lettore, alla fine della sua vita arriverà a possedere quasi 200 volumi: un numero straordinario per un artista-ingegnere del Quattrocento. La biblioteca di Leonardo è uno degli aspetti meno conosciuti del suo laboratorio, perché si tratta di una 'biblioteca perduta': un solo libro è stato finora identificato. La mostra tenta di ricostruire questa biblioteca attraverso le molte indicazioni presenti negli scritti vinciani: nomi di autori, titoli di opere, liste di libri, citazioni.