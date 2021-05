Accenture apre a Torino il nuovo Industry X Innovation Center

Accenture inaugura a Torino il nuovo Industry X Innovation Center Turin, centro di innovazione dedicato allo sviluppo di piattaforme e prodotti intelligenti e connessi per supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Il nuovo Centro fa leva sulle esperienze e le competenze dell’Innovation Center Network, la rete globale di Accenture nel mondo, e opera in sinergia con tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione sul territorio nazionale.

L’Industry X Innovation Center Turin permette di accelerare l’evoluzione da azienda di prodotto a fornitore di servizi abilitati da prodotti connessi. L’obiettivo della struttura è quello di testare ed implementare soluzioni innovative adatte a migliorare l’efficienza, la funzionalità e la sicurezza di ogni tipo di prodotto, rendendole poi applicabili ai più diversi settori industriali.

L’offerta di servizi del Centro copre tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: dalla sua ingegneria e relativa digitalizzazione, ad esempio attraverso il concetto di digital twin, cioè la replica digitale del prodotto fisico, fino alle attività di controllo e gestione, con particolare attenzione al tema della Cybersecurity, oggi una delle maggiori urgenze per le imprese.

L’Industry X Innovation Center Turin di Accenture si unisce all'ecosistema di OGR Torino, hub dedicato all’innovazione e alla cultura contemporanea di 35.000 mq nel cuore della città, che mette a sistema una vera e propria filiera dell'innovazione, dalla ricerca applicata al supporto per le startup e le scaleup, passando per PMI e grandi corporate con 8 percorsi di accelerazione d’impresa.

Uno spazio creativo, dinamico e in dialogo con un network di eccellenze su scala internazionale.

In una fase storica di grande incertezza per l’industria italiana, le imprese sono chiamate a pianificare la ripartenza, reinventando i propri modelli di business in maniera tempestiva ed efficace” dichiara Mauro Marchiaro, Senior Managing Director, responsabile Strategy & Consulting di Accenture. “Questo centro, che non a caso sorge in una città simbolo della tradizione industriale nazionale, si rivolge a tutte le realtà che vogliono accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale. Competenze tecnologiche avanzate, collaborazione, co-creazione, ispirazione reciproca sono gli elementi che mettiamo a disposizione di tutto l’ecosistema: talenti, imprese, Istituzioni e mondo accademico. Un’eccellenza italiana, unica nel suo genere in Europa, che opererà in piena integrazione con il nostro network di innovazione a livello globale per aiutare le imprese a rimanere rilevanti nel mercato attuale e a rendere l’innovazione concreta e pervasiva”.

Il Centro si caratterizza per un nuovo modello di lavoro basato su collaborazione e co-creazione che mette al centro l’ecosistema con l’obiettivo di favorire la convergenza tra industrie sempre più necessaria per rispondere alla domanda del mercato odierno. All’interno del Centro opererà un team multidisciplinare, composto da circa 50 professionisti di diversa estrazione (progettisti esperti, sviluppatori di software, ingegneri hardware, data scientist, disegnatori di esperienze clienti, storytellers) e settori industriali.

Dopo l’Accenture Financial Advanced Solutions & Technology di Padova, il polo dell’innovazione per il settore finanziario a supporto della crescita sostenibile di banche e assicurazioni, e l’Industry X Innovation Center for Engineering di Milano, la prima struttura in Italia interamente dedicata all’innovazione nel campo della realizzazione dei grandi impianti e delle infrastrutture, inaugurati entrambi nel 2020, Accenture continua a investire sul territorio nazionale con un altro hub di accesso all'innovazione per le realtà nazionali ed internazionali.