Accelerate in Israel, Maiora Solutions tra le 23 start-up selezionate

Maiora Solutions, startup innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati, è stata selezionata insieme ad altre 22 startup innovative e PMI italiane per “Accelerate in Israel”, il programma promosso dall’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, dall’Agenzia ICE e da Intesa Sanpaolo Innovation Center per promuovere l’accelerazione delle startup italiane in Israele.

Giunto alla sua seconda edizione, il bando, nato nell’ambito delle attività previste dall'Accordo italo-israeliano, offre l’opportunità di un periodo di accelerazione di dieci settimane in uno degli ecosistemi dell'innovazione più all'avanguardia a livello mondiale, quello israeliano, e un finanziamento alle startup maggiormente innovative.

Dopo il sostegno del programma Smart&Start con l'incentivo di Invitalia che ha premiato le realtà più virtuose, Maiora Solutions continua nel suo percorso di crescita e sviluppo contribuendo alla promozione di realtà italiane dalla forte vocazione innovativa all'interno di contesti internazionali.

Specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale, analisi avanzata dei dati, pricing e revenue management per aziende di diversi settori, Maiora Solutions trascorrerà un periodo di training presso Eliat High Tech Center, l'acceleratore del Gruppo Arieli che investe in società ad alto tasso tecnologico, partecipando all’interno del contest ‘Agri and Food Tech’ con il programma di sviluppo di ARGO, il primo strumento di intelligenza aumentata dedicato all'ottimizzazione dei risultati delle aziende del settore food, insieme alle altre 11 imprese italiane che operano nei settori dell’Healthcare, del Clean Water, dell’Agritech e del Tech Travel. Le restanti 11 imprese partecipanti operano invece nei settori della Smart Mobility, dell’ICT e dell’Industria 4.0.

Il Programma, che ha avuto inizio lo scorso 18 aprile, si inserisce nell'ambito del progetto di più ampio respiro realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE, allo scopo di sostenere con maggior incisività le imprese italiane sui mercati internazionali, con un'attenzione particolare alla promozione del Made in Italy.

Or Haviv, Partner & head of Global innovation platforms di Arieli Capital, ha dichiarato: “Siamo molto felici di guidare per la seconda volta questo entusiasmante programma in grado di unire due tra gli ecosistemi dell’innovazione più in crescita, quello israeliano e quello italiano, e di offrire alle startup italiane l'occasione unica di entrare in contatto con una delle scene high-tech più importanti al mondo. La prima edizione del programma è stata un vero successo, con oltre 40 aziende italiane che hanno presentato domanda di partecipazione, di cui 7 startup italiane riuscite infine ad arrivare in uno dei nostri centri di innovazione in Israele per un programma di 3 mesi, grazie al quale hanno avuto oltre 250 incontri di lavoro e costruito un network di relazioni sfociate in accordi commerciali, investimenti e sperimentazioni per tutte le startup partecipanti. Siamo fiduciosi che anche la seconda edizione possa riscontrare lo stesso successo. "

Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora Solutions, hanno dichiarato: “Questo periodo di accelerazione in Israele rappresenta una grande opportunità per consentire a Maiora Solutions di fare un importante salto di qualità nel suo percorso di sviluppo. Avremo l'occasione di confrontarci con molteplici attori di importanza globale in un contesto fortemente tecnologico, sicuramente un palcoscenico importante a livello mondiale per una startup come la nostra, che ci darà l'opportunità di preparare il lancio di ARGO a livello internazionale e di costruire un solido network di relazioni con aziende provenienti da tutto il mondo.”