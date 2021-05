Tv: è morto Nathan Jung, volto di 'Star Trek', 'A-Team' e 'Kung Fu'** (2)

(Adnkronos) - Nathan Jung è stato anche uno dei pochi attori a poter vantare di aver lavorato sia con Bruce Lee che con il figlio Brandon, avendo affiancato il primo in una puntata della serie "Arrivano le spose" (1969); con Brandon Lee è invece apparso in due film, "Resa dei conti a Little Tokyo" (1991) e "Drago d'acciaio" (1992).

Sul grande schermo Jung è apparso nei film "Ridere per ridere", "Grosso guaio a Chinatown", "Black Rain - Pioggia sporca", "Mai dire Ninja" e "Darkman" oltre ad aver affiancato Leslie Nielsen nella commedia "Guerrieri del surf".