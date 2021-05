Tv: Disney+, debutta la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch (2)

(Adnkronos) - Inoltre, per celebrare la creatività e l’abilità artistica dei fan di Star Wars, Lucasfilm e Disney+ hanno commissionato degli artwork originali che, per la prima volta, saranno presenti sulla piattaforma per diversi giorni. Un gruppo di artisti e fan della saga da tutto il mondo ha creato illustrazioni che rappresentano una selezione di film e serie originali di Star Wars, dandogli vita con il loro stile unico. Gli artwork saranno presenti sulla piattaforma fino al 9 maggio.

La nuova serie Star Wars: The Bad Batch debutterà con una premiere speciale domani, martedì 4 maggio alle 9:00. Il corto Maggie Simpson in 'Il risveglio della Forza dopo il riposino', gli altri titoli e gli artwork arriveranno sulla piattaforma dalle 00:01 di martedì 4 maggio.