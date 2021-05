Rai: Nobili, 'azienda e Report rispondano a domande'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Come Report ha fatto delle domande a Renzi, io faccio delle domande alla Rai". Lo dice Luciano Nobili di Iv, prima firmatario dell'interrogazione su Report, in un video su Fb. "Voglio sapere se la Rai abbia o meno pagato una fattura a una società lussemburghese 'Tarantula' e se sì perché ha pagato questa fattura, in virtù di quale servizio? La società 'Tarantula' ha collaborato alla realizzazione del servizio su Renzi, su Alitalia, su Piaggio Eurospace? Esiste un rapporto tra la società 'Tarantula' e il dottor Tuccillo?".

"Sono delle domande semplici e lecite. Come Renzi ha risposto per oltre un'ora alle domande di Report allo stesso modo perché Rai e Report non possono rispondere alle domande di un parlamentare?".