Ponte Messina: Giovannini, 'no a dibattito ideologico'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Attenzione a non fare un dibattito ideologico" sul Ponte sullo Stretto di Messina: "oggi è uscito un articolo che anticipa una relazione su questo tema non ancora finalizzata. Il mio invito è quello di leggerla bene appena l'avrò trasmessa al Parlamento. Si tratta di una relazione, frutto del lavoro di mesi da parte di una commissione di esperti di primo piano che hanno messo insieme evidenze importanti sugli aspetti trasportistici, vulcanologici, economici e così via. Il dibattito va sviluppato sulla base di questi contenuti che sono molto ricchi e poi se ne farà la dovuta sintesi". Ad affermarlo a 'Rainews24' è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.