Omofobia: Sardine, 'Salvini per inasprire pene per chi attacca? Allora vota il ddl Zan'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Dopo il clamore suscitato dal discorso di Fedez sul palco del primo maggio, ieri il Senatore Salvini, ospite della D’Urso afferma: 'Io voto anche domani una legge che inasprisca le pene per chi attacca, discrimina, insulta sulla base della nazionalità, dell’orientamento sessuale e della disabilità’'. Visto e considerato che nella proposta di legge da lui avversata non esiste alcun passaggio sulle adozioni e sulla fantomatica 'teoria gender', siamo lieti di sapere che Salvini è pronto a votare il ddl Zan!". Così le Sardine in un post.