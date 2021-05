Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Giustizia è stata fatta. Auguro alla famiglia Vannini, per quanto possibile, un domani più sereno. Da madre rivolgo un abbraccio commosso ai genitori che, con coraggio e compostezza, non si sono mai arresi. Adesso Marco potrà finalmente riposare in pace". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.