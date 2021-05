M5S: Rousseau cambia colori blog, 5 stelle da gialle diventano rosse**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Meno giallo Movimento, più rosso Rousseau. Dopo il divorzio con i pentastellati, Davide Casaleggio avvia il restyling e ritinteggia quella che un tempo era la 'casa' comune. Cambia la grafica del Blog delle Stelle, house organ sia del M5S che dell'Associazione Rousseau. La striscia blu e gialla e le 5 stelle, anch'esse di colore giallo, che comparivano in homepage ora appaiono dipinte di rosso, il colore di Rousseau. Il pezzo di apertura è a firma dell'ex pentastellato Alessandro Di Battista, presentato come "attivista politico": "Chi era Gianroberto Casaleggio", il titolo del post. "Solo la sua morte (e oltretutto nemmeno in modo definitivo) ha chiuso la stagione delle calunnie e delle infamità nei confronti di un grande italiano come Gianroberto. Vi chiedo di guardare questo video in cui mi sono anche commosso ricordandolo e ricordando quel che ha fatto per me. Ci sono idee potenti nel suo pensiero. Ancor più potenti oggi che il conformismo ha ripreso a dilagare. Tanti di voi hanno letto di Gianroberto e il più delle volte hanno letto menzogne. Ebbene poco a poco quelle bugie perdono forza e resta solo l'ammirazione, l'affetto, la gratitudine e la voglia di lottare", si legge nell'articolo che accompagna il video di Di Battista.