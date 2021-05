Iv: Renzi, 'soldi conferenza Abu Dhabi tracciati a trasparenti'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "I soldi non fanno un giro strano. Non c'è niente di strano, è molto simpatico cercare di fare immaginare che ci sia sempre qualcosa sotto ma quando si fanno le conferenze tutto è trasparente. Tra l'altro il reddito dei politici è pubblico". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Report del 30 aprile rispondendo sui circa 33mila euro, compenso di una conferenza ad Abu Dhabi, che sono stati consegnati non al leader Iv direttamente ma a una società.

"Questi soldi sono trasparenti? Sì. Sono tracciati? Sì. Sono denari che vengono formalmente dichiarati alle autorità competenti. Non c'è niente di strano. I politici devono dichiarare tutti i denari che incassano, tutte le priorità, tutti i movimenti bancari significativi. E' tutto trasparente".

C'è stata una segnalazione di operazione sospetta... "Si fa sempre per i politici ed è un bene. Io la farei anche per i giornalisti. Quando ci sono operazioni superiori a diecimila euro scatta in automatico la segnalazione di operazione sospetta".