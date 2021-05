Iv: Renzi a Report, 'Mancini? L'ho visto in autogrill, mi ero scordato appuntamento'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Mancini è uno dei dirigenti dei servizi segreti con cui ho avuto incontri riservati. Penso di averlo visto anche all'autogrill. Se si fa riferimento al fatto che io lo abbia visto a dicembre in autogrill, assolutamente sì. A meno che non si voglia sostenere che l'incontro all'autogrill fosse riservato, ci sono pure le telecamere...". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Report del 30 aprile scorso a proposito di un video su un incontro con Marco Mancini.

"Mi pare di ricordare che questo video sia di dicembre o gennaio e mi colpisce molto perché io dovevo incontrare Mancini qui (al Senato ndr) me ne ero dimenticato, ci siamo sentiti mentre io ero già in viaggio verso Firenze e lui mi ha raggiunto all'autogrill a Fiano Romano. E' molto strano che ci fosse qualcuno a riprendere questo video".

Di cosa avete discusso? Di nomine? "Il dottor Mancini aveva un ottimo rapporto con il presidente Conte. Quindi sulle nomine bisogna parlarne con Conte. Anche perchè io sulle nomine dei servizi non ha mai messo bocca da un giorno specifico: 4 dicembre 2016, quando ho perso il referendum e mi sono dimesso. Chi decide è il presidente del Consiglio. Quindi da allora mai messo bocca, ho solo chiesto al presidente Conte di lasciare il ruolo di autorità delegata". Conclude Renzi: "Mi chiedo solo chi ha fatto il video chi stava seguendo: il dottor Mancini o me?".