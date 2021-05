Milano, 3 mag.(Adnkronos) - "Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo. È tutto molto imbarazzante e credo di non essere l’unico a sentirsi preso per i fondelli". Così scrive su Twitter il cantautore Ermal Meta, riferendosi agli assembramenti di ieri in piazza Duomo, a Milano, in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto all'Inter.