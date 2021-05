Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Per esser felice io debbo pensare in continuazione a Dante, a cui dedicherò un film che inizierà a giugno”. Così, a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, il regista Pupi Avati sulla prossima pellicola che dirigerà. Come si intitolerà il film su Dante Alighieri? “Si chiamerà 'Dante narrato da Boccaccio'", ha affermato Avati a Un Giorno da Pecora.