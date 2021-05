Ambiente: Cingolani, 'vera sfida è la burocrazia'

Roma, 3 mag (Adnkronos) - Per quel che riguarda la transizione ecologica "non c'è un problema di tecnologia, ma di burocrazia. Non prendiamoci in giro, è la vera grande sfida". Lo ha detto il ministro della Transizione ambientale Roberto Cincolagi intervenendo all'evento su Facebook sul futuro dell'Europa organizzato del Pse, dal gruppo S&D e dal Pd.

"Oggi va molto di moda parlare di transizione, come se fosse nata ieri, ma ci sono persone che da decenni guardano i trend -ha spiegato Cingolani-. Ora ci accorgiamo che il problema è più urgente, riguarda i ragazzini che oggi vanno a scuola. Serve un approccio serio, quantitativo, burocraticamente ineccepibile e solidale".