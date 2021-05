Aeroporti: incontro sindaci e Regione Lombardia su Malpensa (2)

(Adnkronos) - Per le infrastrutture è stato fatto un quadro dell'avanzamento delle singole opere. Un focus è stato dedicato alla tangenziale di Somma Lombardo, oggetto di approfondimento. Tutto è legato al completamento di uno studio del traffico che sarà pronto nell'arco di un paio di mesi.

Sull'espansione dell'aeroporto, della mitigazione e della compensazione ambientale è stato condiviso un aggiornamento sul confronto in corso con Sea sul Masterplan di Malpensa. Questo è lo strumento che il gestore propone alle istituzioni per governare lo sviluppo dell'aeroporto, fino al 2030. Il dialogo è tuttora aperto, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dai sindaci.

Per quanto riguarda la programmazione territoriale, il governo del territorio intorno a Malpensa e quindi anche la rigenerazione urbana, si è ribadito che lo strumento del Piano d'area Malpensa non è adeguato. È in corso di redazione il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Varese, che riguarderà anche l'area intorno a Malpensa. Altri strumenti di programmazione territoriale e negoziata saranno valutati insieme ai sindaci.