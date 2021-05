Madrid, 2 mag. - (Adnkronos) - Karolina Muchova firma la prima grande sorpresa del torneo Wta di Madrid e si qualifica agli ottavi. Nella settimana in cui debutta in Top 20, la ceca ha sconfitto 6-4 3-6 6-1 la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del mondo, in un'ora e 52 minuti. Muchova è l'unica giocatrice capace di battere sia Barty sia Osaka nel 2021.