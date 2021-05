Motomondiale: doppietta Ducati nel Gp di Spagna, vince Miller davanti a Bagnaia (2)

(Adnkronos) - Quarto posto il giapponese della Honda Lcr Takaaki Nakagami che si lascia alle spalle gli spagnoli Joan Mir con la Suzuki e Aleix Espargaro con l'Aprilia. Nono posto per l'otto volte iridato Marc Marquez (Honda) che prosegue nel processo di recupero dopo il grave infortunio al braccio. Deludente Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che chiude 17° dopo una prova sempre nelle retrovie. Nella classifica del mondiale Bagnaia guida con 66 punti, 2 in più del francese della Yamaha Fabio Quartararo oggi solo 13° per via di un problema al braccio destro.