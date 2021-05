Ddl Zan, Ostellari: "Se legge scritta male, è un dovere riscriverla"

(Adnkronos) - "Capisco che faccia comodo semplificare le cose, ma non stiamo assistendo ad uno scontro fra buoni e cattivi. Il disegno di legge Zan tratta questioni fondamentali: affettività, famiglia, libertà di espressione ed educazione". Così il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, all'AdnKronos, dopo l'attacco diretto da Fedez dal palco del Primo maggio.

"Su questi temi - avverte - non si improvvisa e non si scherza. Se una legge è scritta male, è dovere del Parlamento riscriverla o cambiarla. E questo per tutelare tutti, anche Fedez", dice ancora con riferimento alle parole dell'artista che ieri sera dal palco del concertone ha chiesto di procedere con l'approvazione del ddl Zan.