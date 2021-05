Cinema: Gina Gershon presidente Ischia Global Film 2021

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Sarà l'attrice americana Gina Gershon, ultima musa di Woody Allen, la presidente della 19.ma edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival, che si terrà dal 18 al 25 luglio 2021. La Gershon, protagonista del film "Rifkin's Festival" (nelle sale italiane dal 6 maggio), già premiata nel 2009 sull'isola verde, sarà affiancata da Piero Chiambretti.

"Una coppia straordinaria di padroni di casa che accoglieranno in sicurezza il mondo a ischia raccogliendo la 'staffetta' ideale con il Festival di Cannes - annuncia Marina Cicogna, co-fondatrice della manifestazione - Gina Gershon è una artista di grande talento e una amica. Dal suo primo incontro con l’Ischia Global festival è divenuta una autentica testimonial a Hollywood della nostra kermesse. La sua adesione è un segnale molto forte e ci conferma che questo sarà il festival della rinascita e che i riflettori dello showbiz torneranno ad accendersi presto su Ischia e sull'Italia. Un grazie particolare a Piero Chiambretti per essere entrato con entusiasmo nella nostra squadra dopo essere stato premiato nel 2020 come 'Re della commedia"'.

Tra i film che hanno reso la Gershon, californiana, una delle piu" popolari attrici statunitensi “Showgirls” di Paul Verhoeven , “Bound - Torbido inganno” dei fratelli Wachowski, “Face/Off - Due facce di un assassino”, “Insider - Dietro la verità” e “Driven”.