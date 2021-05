Calcio: Lazio, Immobile raggiunge Piola a 149 gol, 'ha fatto la storia, è un onore'

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ha fatto la storia di questa società, è un onore per me poterlo raggiungere. Essere accostati a nomi così importanti per me è motivo di orgoglio". L'attaccante della Lazio Ciro Immobile commenta così l'essere riuscito ad eguagliare Silvio Piola a quota 149 gol con la maglia biancoceleste. Il 31enne napoletano ha raggiunto lo storico traguardo grazie a un calcio di rigore realizzato nel successo per 4-3 sul Genoa.