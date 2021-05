Calcio: CR7 rimonta l'Udinese, la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan

Udine, 2 mag. - (Adnkronos) - La Juventus supera 2-1 in rimonta l'Udinese alla Dacia Arena grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo nei minuti finali che permette ai bianconeri di agganciare al secondo posto con 69 punti Atalanta e Milan e restare in piena corsa per la Champions League. Gli ex campioni d'Italia vanno in svantaggio nei minuti iniziali, faticano a mettere in difficoltà la squadra di Gotti per larga parte del match ma ringraziano il proprio fuoriclasse che si procura e trasforma un rigore al 38' della ripresa e poi va a segno di testa al 44' regalando a Pirlo tre punti fondamentali. Sconfitta indolore per i padroni di casa che restano undicesimi insieme al Bologna con 39 punti, con la salvezza praticamente certa, per la quale manca solo la matematica.

Il match si mette subito in salite per la 'vecchia signora'. Al 10' la retroguardia bianconera si fa sorprendere da De Paul che batte un calcio di punizione mentre gli ospiti erano ancora intenti a protestare con l'arbitro. Molina riceve e batte Szczesny con un gran destro a incrociare. La squadra di Pirlo subisce il colpo e bisogna aspettare il 27' per trovare una reazione. McKennie si inserisce di testa in tuffo su calcio d'angolo ma angola troppo e non trova la porta di pochissimo. Poco dopo la mezz'ora Dybala prova la conclusione dal limite: destro deviato da Bonifazi che mette in difficoltà Scuffet, bravo a parare in due tempi.