Calcio: CR7 rimonta l'Udinese, la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan (2)

(Adnkronos) - Al 7' della ripresa friulani vicini al raddoppio. Dopo un'azione manovrata il pallone arriva a Okaka al centro dell'area, che difende e scarica per Arslan, tiro potente che termina a lato di poco, alla destra di Szczesny. Poco dopo si fa vedere Ronaldo che cerca Dybala, l'argentino prova a tirare in porta ma la difesa di casa chiude in angolo.

Al 15' prima sostituzione per Pirlo che inserisce Kulusevski al posto di Bernardeschi. Sei minuti più tardi finisce la partita di Dybala che esce per Morata. Pco dopo la mezz'ora contropiede Juve con Cuadrado che punta la porta di Scuffet ma perde l'attimo e anziché tirare la passa a Kulusevski che arriva da dietro. La difesa friulana fa in tempo a riassestarsi e sventare la minaccia.

La svolta del match nei minuti finali. Al 38' arriva il pari su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di mano di De Paul in area su una punizione di Ronaldo. Dagli 11 metri CR7 non sbaglia: destro a incrociare su cui Scuffet non può nulla. Al 44' il 5 volte pallone d'oro completa la rimonta con un colpo di testa su assist di Rabiot, entrato da pochi minuti al posto di McKennie, che beffa ancora Scuffet.