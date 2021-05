Calcio: Bonucci, 'quest'anno Inter più forte ma la Juve si rialza sempre'

Udine, 2 mag. - (Adnkronos) - "Si chiude un ciclo: ci abbiamo messo del nostro, abbiamo perso tanti punti ma l'Inter è stata la più costante. Ha dimostrato di essere la più forte in quest'anno, da oggi inizia un altro ciclo, dobbiamo trovare la fame di riprenderci quel che abbiamo lasciato dopo nove anni di vittorie. Complimenti all'Inter ma la Juventus si rialza sempre, continueremo a farlo". Lo dice il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sull'Udinese, in merito allo scudetto dell'Inter.