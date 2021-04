TheFork: l’instabilità meteo non ferma la fame di ristoranti

Rispetto ai primi giorni di riaperture di maggio 2020 - in cui i ristoranti potevano accogliere clienti sia a pranzo sia a cena sia all’aperto sia al chiuso - le prenotazioni degli scorsi giorni sono state 10 volte superiori, nonostante la capienza limitata solo all’esterno e soprattutto il maltempo diffuso in tutto il Paese. L’aumento c’è stato anche rispetto all’ultima riapertura parziale - quella successiva all’Epifania - in cui l’Italia era ancora divisa in colori ma finalmente tornavano i pranzi al ristorante dopo i mesi di stop totale. Le prenotazioni online registrate nei primi giorni di riapertura di aprile 2021 sono in questo caso dalle 4 alle 5 volte superiori.