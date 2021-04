Terna: via libera Assemblea a bilancio 2020 e a dividendo di 26,95 cents

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Via libera dell'Assemblea degli azionisti di Terna al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che ha chiuso con un utile netto pari a 795,3 milioni di euro, in crescita di 31,4 milioni di euro, +4,1% rispetto ai 763,9 milioni di euro del 2019 e alla distribuzione di un dividendo per il 2020 pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019), di cui 9,09 cents già pagati lo scorso novembre a titolo di acconto mentre i rimanenti 17,86 centesimi per azione saranno pagati a giugno prossimo.

L'Assemblea degli azionisti di Terna ha dato anche il via libera anche all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 18 maggio 2020, fino a 10 milioni di euro e sino al limite massimo di 1,95 milioni di azioni, rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale e al piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2021-2025 destinato al management di Terna.