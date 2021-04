Roma, 30 apr (Adnkronos) - L'elezione del capo dello Stato "avverrà a fine gennaio, c'è tempo. La affronteremo a tempo debito, sarà un passaggio cruciale. Vedremo come sarà la situazione di emergenza, vedremo quale maggioranza ci sarà, perchè la vedo non stabilissima. Faremo la scelta migliore, il Pd non metterà i propri interessi davanti a quelli del Paese". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa.