Fisco: Faraone, 'necessario stop cartelle fino a giugno'

Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Prorogare lo stop delle cartelle esattoriali per le imprese è una misura di assoluto buonsenso. L’Italia sta finalmente ripartendo tra vaccini e riaperture , bisogna concedere più tempo ai cittadini ed alle imprese di riprendersi: sostegni ed investimenti sono la cura necessaria per l’economia in questo momento, le tasse possono aspettare". Lo dice il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone.