Coni: Malagò, 'mi ricandido perché mondo sport me lo chiede'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Mi ricandido perché il mondo che rappresento me lo chiede". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa al termine della Giunta Nazionale del Coni, a proposito della sua ricandidatura. "In questi ultimi 4 anni - ha continuato Malagò - il Coni ha apprezzato quello che ho fatto". Sulla candidatura di Chimenti ha detto infine: "non c'è molto da aggiungere, è stata una candidatura al 100% condivisa".