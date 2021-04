Axa Italia inaugura il ciclo "Axa Health Talk"

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Nell’ecosistema dei servizi salute che Axa Italia propone a tutti i suoi clienti, per essere accanto alle persone in tutto il percorso di cura, il Gruppo ha inaugurato il 29 aprile un ciclo di webinar dedicati alla salute e alla prevenzione dal titolo “Axa Health Talk”, con medici e ed esperti a confronto su tematiche chiave per la tutela della salute, pronti a rispondere in diretta alle domande dei partecipanti. Il ciclo Axa Health Talk si svilupperà per tutto il 2021, proponendo l’approfondimento dei temi di maggiore interesse emersi dalle richieste dei clienti sulla Piattaforma Salute Axa.

Il primo Axa Health Talk è stato dedicato alle donne, anche alla luce della preoccupante inflessione nell’accesso alla cura e alla prevenzione a causa della crisi pandemica Covid-19. Se ne è parlato con la Dottoressa Viviana Galimberti, Direttrice della Divisione di Senologia dello Ieo e la Dottoressa Anna Villa, Responsabile di Spazio Donna, Crp - Axa Insieme per la tua Salute. Ha aperto l’incontro Chiara Soldano, Health Director di AXA Italia. Il ciclo di eventi è riservato agli agenti e clienti Axa Italia, accessibile dal portale salute.

A breve un nuovo Healt Talk dedicato al tema oggetto di maggiori quesiti all’interno del portale Salute, il mal di testa. Le tematiche degli Axa Health Talk rimandano a impegni e valori da sempre al cuore della strategia di Axa Italia, attraverso iniziative distintive sui fronti della salute.

In questo ambito, il Gruppo è stato pioniere in molti servizi, dalla Telemedicina, con il lancio per primi in Italia del teleconsulto 24 ore su 24, alla Diagnostica, grazie alla prima integrazione verticale realizzata sul mercato per garantire ai clienti un’offerta completa, dalla prevenzione alla riabilitazione, con alti livelli di servizio lungo tutto il percorso sanitario, proprio con Crp Axa Insieme per la tua Salute.

Tra le novità, il Portale Salute, completamente digitale e unico sul mercato, che offre un ecosistema di servizi integrati per accompagnare i clienti, e non solo, in ogni momento, dall’orientamento medico alle cure. Tra i servizi innovativi, la funzione di valutazione dei sintomi basata su Intelligenza artificiale, mediante la quale è possibile avere in pochi minuti una prima diagnosi e suggerimenti utili sul percorso di cura, la possibilità di richiedere immediatamente una consulenza medica telefonica o in videochiamata all'orario preferito e un medical concierge per prenotare prestazioni presso le migliori strutture sanitarie.