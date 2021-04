App Village in overfunding: raggiunto il 146% della richiesta iniziale

APP Village la startup innovativa raggiunge il 146% del suo primo obiettivo di raccolta con la campagna di crowdfunding online su Opstart, continuando la preparazione della strategia con l'offerta di nuove affiliazioni commerciali completamente automatiche, affianca la storica società Lautomatica nello sviluppo dei nuovi concept sempre aperti, fatturando anche quando non si è presenti o non lo si può essere: lavanderie self service, con sistema ad ozono e un rivoluzionario filtro per catturare le microplastiche fino al 90%: sistema in attesa di certificazione dal laboratorio AcquaLab partecipato dal Politecnico di Milano.

E' un green in "auto produzione locale": il cibo, il Pianeta e il rispetto per la Persona sono la nostra priorità - comincia il suo CEO dott. Angelo Leo Buscaglia - che intende aprire uno store in ogni regione al servizio dei nuovi e vecchi affiliati attuali: una rete di oltre 700 punti vendita nati in 14 anni di lavoro. La svolta green è rappresentata dalla presenza della tecnologia di Glass to Power, il brevetto innovativo contenuto nelle nuove vetrate tecnologiche che permetteranno il recupero dal sole di energia a costo zero per alimentare parte del villaggio.

Inoltre l'affiliazione a km zero i cui sistemi di connessione rispettano i parametri industry 4.0 è già iniziata: APP Village seleziona soci operativi con cui investire per aprire store automatici in tutta Italia, con spazi a partire da 100 mq tra 21 concept-combinazione modulare a scelta dell'affiliato dal self service all'assistito a partire da 15.000,00€ - garantito il beneficio fiscale di legge del 30% - di quota societaria per poi accedere al contratto di noleggio con un percorso preferenziale.