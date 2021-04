A. Saudita: Renzi su Arab news come membro Commissione reale, 'AlUla come Matera'

Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La regione AlUla in Arabia Saudita è la prossima grande opportunità per stabilire una destinazione globale per la cultura, la storia, il patrimonio e l'ecoturismo". Lo scrive Matteo Renzi in un intervento pubblicato su Arab news in cui l'ex premier viene presentato come "membro del Consiglio di amministrazione della Commissione reale per AlUla".

"Vorrei evidenziare la città meridionale di Matera come un microcosmo di cultura, che offre identità, costruisce ponti e apre confini e guida lo sviluppo sociale ed economico", scrive il leader di Iv sottolineando: "Per quanto siamo orgogliosi in Italia, non siamo i soli ad adottare questo approccio".

Nell'intervento, che risale al 24 aprile, l'ex premier tra l'altro spiega: "Con il lancio della Commissione reale per il 'Journey Through Time Masterplan' di AlUla, AlUla e l'Arabia Saudita stanno seguendo questo approccio inclusivo alla comunità e incentrato sulla cultura. E, come è avvenuto a Matera, la rigenerazione di AlUla sarà costruita sul rispetto della cultura del passato".